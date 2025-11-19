Sostenibilidad, identidad cultural, y desarrollo económico: conozca el Hotel F25 en Ibagué

Colombia

No es un secreto que en la actualidad el sector comercial y económico demanda la sustentabilidad en las empresas, exigiendo poner la lupa a el cuidado del medio ambiente y su entorno.

Es así como muchas compañías en Colombia han optado por crear modelos de negocio sostenibles, dependiendo del sector económico en el que se manejan.

Por ejemplo, en Colombia, según explica el Ministerio de Ambiente, para 2023 existían 6.405 negocios verdes y se proyectó que para 2030 la cantidad de estos emprendimientos sostenibles ascienda a 12.630.

Es así como aparece en el panorama el Hotel F25, el cuál asume con responsabilidad el compromiso con la sostenibilidad en el marco de la Norma Técnica Sectorial Colombiana NTS-TS 002:2014, orientada a establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH).

Y es que actualmente el hotel cuenta con esta certificación, lo que ratifica sus esfuerzos por operar bajo principios sostenibles en los ámbitos ambiental, sociocultural y económico, promoviendo el turismo responsable y contribuyendo activamente al desarrollo sostenible de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima.

Por medio de tres ejes puntuales, el Hotel F25 ha revolucionado el sector en Colombia y en Caracol Radio se lo detallamos.

¿Cuáles son los ejes sostenibles del Hotel F25?

Eje ambiental

El Hotel F25 ha implementado diversas acciones orientadas a reducir su huella ambiental y a fomentar prácticas responsables entre colaboradores, huéspedes y aliados estratégicos

Gestión de residuos sólidos

Implementación de programas de reciclaje y compostaje de residuos orgánicos.

Eliminación del uso de icopor; actualmente todos los alimentos se empacan en cajas de cartón reciclables.

Uso de cubiertos plásticos biodegradables y mezcladores de madera.

Eficiencia energética

Instalación de paneles solares para el ahorro de energía.

Sustitución de luminarias convencionales por iluminación LED en todas las áreas del hotel.

Ahorro de recursos

Seguimiento diario al consumo de agua, energía y gas, con el fin de monitorear y reducir su uso progresivamente.

Implementación de dispositivos que favorecen el ahorro de agua y gas, garantizando el uso eficiente de estos recursos.

Productos de limpieza sostenibles

Uso exclusivo de productos biodegradables como lavaloza, detercloro, desengrasante y ambientadores, que minimizan el impacto negativo en el medio ambiente.

Reciclaje del aceite de cocina

Educación ambiental

Difusión de información sobre sostenibilidad a través de redes sociales y señalización interna, incentivando a los huéspedes a sumarse a nuestras buenas prácticas.

Eje sociocultural

Adicionalmente, el Hotel F25 reconoce la importancia de preservar, respetar y promover la identidad cultural de la región, así como el respeto por los derechos humanos.

Por ello, desarrollaron acciones como:

Participación en eventos culturales

Participación activa en las fiestas del folclor de Ibagué y del departamento del Tolima, exaltando nuestras raíces y tradiciones.

Promoción cultural y turística

Difusión de los principales atractivos culturales y turísticos de la región a través de nuestras redes sociales y pantallas informativas internas, fomentando el interés de los visitantes por conocer el patrimonio local.

Prevención de riesgos sociales

Implementación de campañas de prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes (ESCNNA).

Sensibilización frente a temas de inclusión y respeto por la diversidad étnica, cultural, de género, población migrante y en condición de vulnerabilidad.

Eje económico

El desarrollo económico local y la equidad forman parte relevante de la estrategia empresarial del Hotel F25. Entre las acciones destacadas se encuentran:

Contratación responsable

Generación de empleo formal bajo criterios de legalidad, equidad y condiciones laborales dignas para nuestros colaboradores.

Apoyo a la economía local

Priorización de proveedores regionales para la adquisición de productos y servicios, fortaleciendo la economía del Tolima.

Transferencia de conocimiento

Apertura del hotel como espacio de formación para grupos del SENA, y mujeres de la Casa de la Mujer, quienes han visitado nuestras instalaciones para aprender sobre prácticas de sostenibilidad y operación hotelera.

Calidad y satisfacción del cliente

Priorizamos la calidad de los productos y servicios que ofrecemos, asegurando altos niveles de satisfacción en nuestros huéspedes.

Galardón en el Congreso Nacional de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia

Y es que la labor del Hotel F25 no solo trasciende en su sector, sino en el país entero. Lo anterior porque recientemente fue galardonado con la llave de plata en Innovación y Calidad Turística durante el Congreso de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia, un reconocimiento que exalta todo su liderazgo en sostenibilidad, servicio y buenas prácticas en la industria hotelera, enalteciendo el nombre de Ibagué y Tolima.

Así las cosas, el Hotel F25 reafirma su compromiso con el turismo sostenible, alineado con la NTS-TS 002:2014, garantizando que sus operaciones sean responsables con el medio ambiente, respetuosas con las comunidades y culturalmente significativas.