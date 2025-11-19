Según el estudio son 390 busetas las que sobran en Ibagué: Andrés Zambrano

Ibagué

Se realizó candente debate de control político en el Concejo de Ibagué en el que se analizó el futuro del Sistema Estratégico de Transporte Público, proyecto en el que se invierten cerca de $500 mil millones de los que el 70% son recursos del Gobierno Nacional.

Durante la sesión citada por el concejal de la Alianza Verde, Andrés Zambrano, se escucharon fuertes denuncias por parte del cabildante sobre el avance de los proyectos estratégicos y el uso de los recursos en esta entidad.

“Nos preocupa el balance que ha dejado este debate de control político por varios motivos, uno de ellos es porque no se ve la instalación de los semáforos en el municipio, el acta de inicio de firmó en febrero del presente año, luego de esto pasaron una serie de acontecimientos que han limitado el suministro y la instalación”, dijo Andrés Zambrano.

El cabildante resaltó que este contrato está en veremos y no ha avanzado “Mientras tanto los $9 millones están ahí, mientras tanto ahora nos dicen que no se pueden instalar hasta que no se terminen las obras de la carrera Quinta, obra de $35 mil millones que no se terminará en el mes de diciembre, además hay baches que muestran que la obra no están quedando bien”.

¿Qué viene para el nuevo modelo operacional del SETP?

Según Zambrano, con el nuevo estudio realizado cambiará todo lo que se tenía planeado para el Sistema Estratégico de Transporte Público debido a que por ejemplo antes se movían diariamente cerca de 230 mil pasajeros y ahora solo 170 mil.

“Son cerca de 50 mil ibaguereños e ibaguereñas que se bajaron del bus, eso hace que varié ahora la tarifa técnica y del usuario, lo que hace que se cambie todo el modelo financiero del SETP, se espera que en los próximos días revelen el estudio completo para saber como queda el modelo”, resaltó el cabildante.

A la vez reveló que según el estudio serán 390 busetas las que sobran y no se tiene quien va a pagar la sobre oferta y menos como se va a manejar el recaudo de este sistema.

¿El SETP es la caja menor de los políticos de Ibagué?

“Vemos que se ha convertido en una caja menor para cumplir favores políticos, para cumplir burocráticamente con favores políticos que se tengan, pero no para pensar en el servicio de la gente con un proyecto tan importante como este que pondrá a Ibagué a otro nivel”, puntualizó.