Se registraron dos ataques sicariales en una misma noche en El Espinal, Tolima

Tolima

De nuevo, el municipio de El Espinal vivió una noche de terror por cuenta de los ataques sicariales. La noche del martes 19 de noviembre dos personas fueron atacadas con arma de fuego en menos de tres horas.

El primer caso se registró sobre las 9:10 p. m. en la vereda La Morena, en la vía que conduce al vecino municipio de Coello. Según el reporte oficial, un hombre fue atacado con arma de fuego.

“Fue lesionado, al parecer con impactos de arma de fuego, un hombre que perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. A esta hora el hecho es materia de investigación por parte de un equipo especial de policía judicial”, indicó el mayor Carlos Castillo, comandante (e) del Distrito de Policía de El Espinal.

Hacia las 11:30 p. m., un segundo ataque se presentó en el barrio El Futuro de esta población. Allí fue baleado un hombre identificado extraoficialmente como Carlos Ayala, quien tuvo que ser trasladado al Hospital San Rafael de El Espinal y logró sobrevivir.

Estos hechos se suman a la reciente oleada de inseguridad que enfrenta el municipio, que inició el pasado 31 de octubre, cuando se registraron tres ataques sicariales en menos de 12 horas. Aunque las autoridades reportan una disminución del 18 % en los homicidios frente a 2024, El Espinal afronta una nueva crisis de seguridad en la recta final de 2025.