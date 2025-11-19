No habrá luz en varios sectores de Barranquilla y Soledad este JUEVES 20 de noviembre

La empresa Air-e Intervenida dio a conocer que este jueves, 20 de noviembre, habrá diferentes labores preventivas en Barranquilla y el municipio de Soledad.

¿Dónde no habrá luz en Barranquilla?

En el barrio La Magdalena, en Barranquilla, se realizará labores de poda y reubicación de redes en el horario de 8:10 de la mañana a 4:00 de la tarde, en la calle 42 con carrera 5B.

Para el caso del barrio Rosario, se retirará un poste, en inmediaciones del Colegio Ateneo Técnico Comercial en la carrera 41 con la calle 51, en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Sector sin luz en Soledad:

Por otra parte, se reubicará un poste, en el sector de la calle 23A con la carrera 26, en el barrio Centenario de Soledad, entre las 9:10 de la mañana a 5:00 de la tarde.