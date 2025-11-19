Invertirán $3 mil millones en la adecuación del puesto de Salud del barrio Topacio

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Unidad de Salud de Ibagué logró el aval para iniciar los procesos precontractual y contractual para la adecuación del centro de salud del Topacio, obra en la que se invertirán cerca de $3 mil millones.

Según la gerente de la USI, Yennifer Guzmán, el proyecto que tiene 450 metros cuadrados en un solo piso contará con: cuatro consultorios médicos, tres odontológicos, área de enfermería, vacunación, toma de muestras de laboratorio y control prenatal.

“La obra no solo es una ampliación, sino una reconstrucción total del actual puesto de salud; estará dotada, entre otros, de radiología, parqueaderos y baños especiales, consolidándose como un centro moderno”, dijo la gerente de la USI, Yennifer Guzmán.

Durante el desarrollo de las obras se tendrá un plan especial de contingencia que permita mantener la prestación de los servicios a los miles de habitantes que tiene la comuna 8 de la capital del Tolima.

Datos: la puesta en marcha de una unidad móvil médico-odontológica para atender a los vecinos de la zona y la extensión del horario de atención en los centros habilitados, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde son algunas de las novedades.