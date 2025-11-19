Hoteles y tiendas de Estados Unidos tendrán tabaco de los Montes de María

La empresa norteamericana Shaner Cigars hizo en Cartagena la presentación del Cigarro “Amelia”, el primer tabaco de calidad Premium de los Montes de María que llegará a Estados Unidos en momentos en que se busca priorizar la cooperación para generar nuevas opciones para la economía rural, la sustitución de cultivos, crear nuevas posibilidades para el segmento del agroturismo regional y tender nuevos puentes en las relaciones comerciales entre Estados Unidos y el Caribe Colombiano.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta empresa internacional, con presencia en Estados Unidos y varios países, anunció el inicio en pocos meses de la producción del primer tabaco elaborado en los Montes de María para ser distribuido en tiendas y hoteles exclusivos de Estados Unidos y Colombia.

“Este lanzamiento representa un hito histórico para la industria agrícola colombiana y un impulso decisivo al renacer económico, agroturistico y social de esta región, porque primera vez, un tabaco 100% colombiano, sembrado, cultivado y producido en los Montes de María, será exportado a mercados internacionales de alto nivel” expresaron Justin Shaner y Fernando Rojas directivos de esta empresa internacional.

“Este logro posicionará a la región como un nuevo referente en la producción de tabaco premium y abre oportunidades para que más agricultores puedan integrarse a cadenas de valor sostenibles con proyección agroturistica junto con otros cultivos de la Región Caribe como el café y el cacao”, precisó Jesús Amador Director de la Corporación de Turismo del Gran Caribe (CORPRETUR).

“Con este proyecto, Shaner Cigars, con el apoyo de CORPRETUR Caribe reafirman su compromiso con la economía rural, la innovación agrícola y la construcción de paz a través de modelos productivos dignos, ecoamigables y de largo plazo”, manifestó con gran entusiasmo el líder ambiental de los Montes de María, George Salgado.