“Es una cifra exorbitante”: Jorge Bolívar sobre pago de arrendamientos de la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el concejal de Ibagué, Jorge Bolívar, insistió en sus denuncias por los altos costos de arrendamiento que está pagando la Alcaldía en sedes para las dependencias del municipio.

“Se están gastando los recursos provenientes del pago de impuestos por parte de los ciudadanos en el pago de arrendamientos, se puede decir que están derrochando la plata que podría servir para ayudar a los más necesitados”,

En un debate de control político a comienzos del año 2025, Bolívar reveló que fueron más de $11 mil millones los que gastó la administración municipal en el pago de arrendamientos.

“Es una cifra exorbitante, si esta cifra se multiplica por cuatro da $44 mil millones, fácilmente en lotes de la Alcaldía podríamos construir una sede para el municipio y ahorrarnos esta plata”, resaltó.

Jorge Bolívar, concejal de Ibagué Ampliar

El cabildante conservador advirtió que esta modalidad se podría estar utilizando para pagar favores políticos a los dueños de estos bienes “Eleven los arriendos para darle x cantidad a determinadas personas, es así como la Secretaría de Salud paga más de $160 millones mensuales, el antiguo hotel de la calle 14 con segunda se pagan más de $180 millones mensuales para que funcione hacienda”.

La gota que llenó la copa es el arrendamiento por la Secretaría de Movilidad: Bolívar

El cabildante denunció que por esta sede ubicada en la calle 43 con Quinta se pagarán cerca de $200 millones mensuales, “Es un edificio que no tiene ni zona de parqueo cerca, eso incrementará el pago de arrendamientos, es un despilfarro, es un acto de corrupción, mientras que los sectores vulnerables están sin comedores comunitarios”

Por otra parte, Bolívar destacó que los recursos que se pagan por los arrendamientos podrían ser utilizados para la educación o inversión social “Pero se paga en 4 años lo que vale el bien inmueble, necesitamos es una sede de propiedad del municipio, porque lo que hoy es triste, la Alcaldía tiene sede por toda la ciudad afectando a los ciudadanos que requieren adelantar una diligencia ante la administración”.

Finalmente, Bolívar hizo un llamado a los organismos de control para que se investigue lo que está pasando con el pago millonario de arrendamientos por parte de la Alcaldía.