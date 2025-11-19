Dos alertas por posibles ataques con explosivos en Pasto durante las últimas 24 horas

Pasto - Nariño

Tras pocas horas de registrarse la detonación controlada de elementos explosivos que habían sido instalados en cajas ubicadas en inmediaciones de la variante oriental en Pasto, otro hecho alertó a las autoridades al evidenciar a un sujeto abandonando una motocicleta sin placas en frente a un CAI en la comuna 10.

El vehículo fue detonado de manera controlada frente al CAI Niño Jesús de Praga, en la comuna 10 de Pasto, de acuerdo con las autoridades, este presentaba un semiacondicionamiento con algunos circuitos, lo que activó los protocolos de seguridad en la zona, sin embargo, a diferencia de otros artefactos, esta no presentaba explosivos en su interior.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, un sujeto fue capturado luego de ser sorprendido en el momento en que abandonaba la motocicleta frente al CAI, quien fue presentado ante las autoridades competentes.

El acalde Nicolás Toro señaló que se mantiene la alerta en la ciudad ante las posibilidades de que sigan estos ataques, no obstante se ha descartado por ahora la permanencia de estos grupos al margen de la ley en la ciudad.