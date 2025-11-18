Desactivan artefacto explosivo instalado en la variante oriental en Pasto

Pasto - Nariño

Un artefacto explosivo de mediano poder fue desactivado en las últimas horas en la variante oriental de Pasto, es el tercer elemento de este tipo neutralizado en lo corrido del año dentro del perímetro urbano de la capital nariñense.

Se trata de una carga instalada en inmediaciones de un puente que comunica con el sector de Cujacal Bajo, donde la comunidad advirtió la presencia de cajas sospechosas que, según los técnicos antiexplosivos, contenían alrededor de dos kilos de pentonita ensamblada de manera similar a los otros artefactos hallados durante los últimos meses.

De acuerdo con las autoridades, la Policía Nacional logró asegurar el área y desactivar el explosivo antes de que generara una afectación mayor en una zona por la que transitan de manera constante vehículos civiles y unidades de la Fuerza Pública.

Según teniente coronel Pedro Villamil, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Pasto, la carga era bastante robusta y de acuerdo con el análisis del grupo antiexplosivos, tenía un radio potencial de destrucción de hasta 15 metros y afectación periférica cercana a los 100 metros a la redonda.

Quiénes estarían detrás del intento de atentado

Aunque las investigaciones continúan, las autoridades anunciaron que los tres artefactos encontrados en los últimos cuatro meses comparten características técnicas que permiten atribuir su fabricación e instalación a grupos al margen de la ley con presencia en el departamento, que, si bien no se ha confirmado la permanencia de estas estructuras dentro del casco urbano de Pasto, sí se mantiene activa una alerta por posibles incursiones destinadas a generar intimidación y desestabilización.

Según la Policía el objetivo principal del artefacto habría sido la Fuerza Pública, debido a que el punto donde fue ubicada la carga es uno de los corredores por los que confluyen patrullas de unidades metropolitanas y departamentales.