Diego Cadena desmiente supuesto complot con narcochofer para incriminar a Iván Cepeda y Miguel Del Río

“El señor Manuel Castañeda ha hecho declaraciones en las que de manera mentirosa habla de un complot inexistente en contra de un abogado, de un senador de la república y de un ministro, lo cual ha puesto en peligro mi vida, la de mi familia y la de mi abogado. Ojalá la justicia llegue pronto y no permita que el señor Castañeda continúe haciéndole daño al país”: así respondió el abogado Diego Cadena a denuncias que lo señalan de orquestar, en alianza con el ‘narcochofer’, Manuel Antonio Castañeda, un supuesto entrampamiento para vincular al senador Iván Cepeda y al abogado Miguel Ángel Del Río con el narcotráfico.

Su apoderado, el abogado Iván Cancino, se pronunció advirtiendo que tiene las pruebas para demostrar las mentiras de Manuel Antonio Castañeda.

“Primero, señor Manuel Castañeda ¿está usted seguro que fue Diego Cadena quien lo buscó a usted? ¿o usted fue quien buscó a Diego Cadena? Porque nosotros tenemos todas las evidencias para demostrarle a la justicia cuál fue el orden".

El penalista Cancino continuó interrogando al ‘narcochofer’ sobre una supuesta reunión donde habría entregado pruebas a agencias de Estados Unidos, destacando la ausencia de su cliente (Diego Cadena) en dicho encuentro. Específicamente, cuestionó:

“¿Usted voluntariamente, sin la presencia de Diego Cadena en esa reunión, ¿le entregó alguna prueba documental o grabaciones a las agencias americanas que involucraban a algunas de las personas que se mencionan en estos eventos? (...) “¿Puede usted contestar esa pregunta y decir cuál era el contenido de esos documentos y grabaciones?, ¿Por qué los tenían su poder, con qué fines los entregó?”.

Sobre la exesposa del abogado Del Río, Cancino formuló otra pregunta clave al ‘narcochofer’.

“¿Puede usted aseverar alguna conversación telefónica, personal, por chat o por cualquier medio entre Diego Cadena y la señora Ximena, exesposa del abogado Miguel Ángel del Río?”.