Día internacional del hombre 2025: por qué se celebra HOY 19 de noviembre / Halfpoint Images

En el mundo se celebran varios días internacionales, en los cuales se hacen conmemoraciones anuales que destacan problemas o logros humanos, para aumentar la conciencia pública y fomentar la acción política y social a nivel internacional.

Tal como lo es el caso del Día Internacional del Hombre 2025, una fecha en la que se busca visibilizar los desafíos, aportes y realidades de los hombres en la sociedad contemporánea.

Aunque no sea muy conocido como otras fechas, durante los últimos ha crecido este reconocimiento por la necesidad de abordar temas como la salud masculina y la igualdad de género.

Lea también: Día del Hombre en Colombia 2025: ¿Por qué se celebra esta fecha en el país?

Cuál es el origen del Día Internacional del Hombre

El Día Internacional del Hombre fue establecido oficialmente en 1999 por iniciativa del profesor Jerome Teelucksingh en Trinidad y Tobago.

Aunque surgieron intentos previos, esta fecha adquirió reconocimiento internacional gracias a la adhesión de organizaciones, instituciones académicas y activistas que buscaban un espacio para reflexionar sobre las experiencias y desafíos de los hombres en todo el mundo.

Teelucksingh propuso el 19 de noviembre en honor al cumpleaños de su padre y a un equipo deportivo local que simbolizaba unidad y comunidad. Desde entonces, la fecha se ha mantenido y se celebra en más de 70 países.

Le puede interesar: Festivos en Colombia 2026: Calendario completo TODOS los feriados del año ¿Cuándo es Semana Santa?

Día Internacional del Hombre ¿Qué se conmemora el 19 de noviembre?

Promover modelos masculinos positivos , más allá de figuras de éxito deportivo o económico.

, más allá de figuras de éxito deportivo o económico. Incrementar la conciencia sobre la salud física y mental de los hombres, un tema históricamente invisibilizado.

y mental de los hombres, un tema históricamente invisibilizado. Impulsar relaciones de igualdad y respeto entre hombres y mujeres.

y respeto entre hombres y mujeres. Fomentar la responsabilidad social y el rol constructivo de los hombres en la comunidad.

Reducir estereotipos dañinos asociados a la masculinidad, especialmente aquellos que dificultan pedir ayuda o expresar emociones.

Cuándo es el día del hombre en Colombia

Si bien en Colombia el Día del Hombre se celebra el 19 de marzo junto a la celebración del Día de San José, el padre terrenal de Jesús, en noviembre 19 también se conmemora, ambas fechas se caracterizan por promover un modelo masculino positivo para la sociedad.

Importancia del Día Internacional del Hombre 2025

En 2025, la fecha cobra especial relevancia debido a las crecientes cifras de problemas asociados al bienestar masculino, como depresión, estrés laboral y enfermedades prevenibles.

Por esta razón, cada año distintas organizaciones de salud aprovechan la ocasión para recordar la importancia de realizar chequeos médicos periódicos, fomentar estilos de vida saludables y derribar barreras culturales que impiden hablar abiertamente de salud mental.

Además, también es una oportunidad para revisar los avances en políticas públicas orientadas a la paternidad responsable, la corresponsabilidad en el hogar y los programas educativos que buscan construir masculinidades libres de violencia.

19 de noviembre Día del Hombre

El Día Internacional del Hombre 2025 invita a reflexionar sobre las llamadas nuevas masculinidades, un enfoque que promueve un rol masculino basado en el respeto, la empatía y la diversidad de identidades. Este enfoque busca desmontar mandatos sociales que han limitado a los hombres durante décadas, como la idea de que deben ser siempre fuertes, proveedores o emocionalmente herméticos.