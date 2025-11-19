Corte ordena entregar información a periodista y pide transparencia en todas las Altas Cortes

JUSTICIA

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de petición, acceso a la información pública y libertad de expresión del periodista, Juan Pablo Barrientos, quien había solicitado documentos relacionados con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Con ponencia de la magistrada Natalia Ángel, el alto tribunal concluyó que los derechos del periodista sí fueron vulnerados al no entregar documentos solicitados como las hojas de vida, declaraciones de bienes y rentas, declaraciones de renta y registros de conflictos de interés asegurando que eran “de carácter reservado”.

En su momento, el Tribunal Penal indicó que las declaraciones del impuesto sobre la renta y de bienes y rentas, así como los registros de conflictos de interés, se encontraban disponibles en el portal del Departamento Administrativo de la Función Pública. No obstante, dichos registros no aparecian en el sistema.

El análisis de la Corte

En cuanto a las hojas de vida, la Corte Constitucional evidenció que la Corte Suprema de Justicia no justificó debidamente su negativa, y que la entrega de dicha información no afecta de forma desproporcionada los derechos a la intimidad, privacidad ni hábeas data de los magistrados.

De igual forma, se comprobó que, contrario a lo afirmado por la entidad accionada, gran parte de la información relacionada con las declaraciones de bienes y rentas, las declaraciones de renta y los registros de conflictos de interés no se encontraba publicada en los aplicativos correspondientes, lo cual impide el acceso efectivo por parte de la ciudadanía.

El llamado a las Altas Cortes

En este análisis, la Corte evidenció que la imposibilidad de acceder a este tipo de documentos no es exclusivamente frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sino que también se configura frente a los magistrados de todas las Altas Cortes en Colombia.

En ese sentido, la Corte Constitucional resaltó la importancia de la publicidad de estos documentos, como mecanismo para prevenir la corrupción y garantizar el control social sobre el poder judicial.

Por tal razón, el tribunal hizo un llamado de atención para que se adopten medidas tendientes a garantizar la publicación efectiva de la información en los aplicativos correspondientes

“Lo anterior, con el fin de garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información que tiene derecho a conocer y cuya publicación constituye una herramienta fundamental para prevenir escenarios de corrupción y garantizar el ejercicio íntegro de la función judicial”, indica la sentencia.

La Corte exhortó a: