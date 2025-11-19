Convocan a una velatón en Chaparral por el asesinato del líder social Julián Arenas

Tolima

Para este miércoles a las 7:00 p. m. convocaron a una velatón en el Parque Los Presidentes de Chaparral para honrar la memoria de Julián Arenas, líder social y militante del Pacto Histórico, quien fue asesinado la noche del pasado lunes 17 de noviembre.

Amigos, familiares y la comunidad en general convocaron al acto dos días después del homicidio que conmocionó al sur del Tolima. Arenas, de 36 años, fue interceptado por hombres armados en la vereda Las Juntas del corregimiento La Marina.

“Siendo aproximadamente las 9:30 de la noche, en el corregimiento La Marina de Chaparral, fue lesionada con impacto de arma de fuego una persona de sexo masculino de 36 años de edad, el cual pierde la vida a causa de la gravedad de las heridas”, informó el mayor Luis Castañeda, comandante del Distrito de Policía Chaparral.

En 2023, Arenas fue candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico y era secretario municipal del partido Unión Patriótica en esta población.

“Exigimos a los entes de control, pero sobre todo a quienes imparten justicia en este país, que estos asesinatos no pueden quedar en el olvido. Un hombre que fue militante por la vida, constructor de paz y, sobre todo, un activista fundamental junto a las comunidades, ha sido asesinado. Nos queda un profundo lamentar”, expresó el diputado del Tolima, Jaime Tocora.

Las autoridades investigan si el crimen de Arenas tendría que ver con sus actividades como líder político y social en el sur del Tolima.