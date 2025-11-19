Congreso condecoró con la Orden del Gran Caballero a la gobernadora del Tolima

Tolima

En la noche del martes 18 de noviembre, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, recibió en el Senado de la República la condecoración Orden del Gran Caballero, otorgada por iniciativa de la senadora Karina Espinosa Oliver. La distinción también fue entregada a otras cinco mandatarias seccionales del país.

La condecoración hace parte de la Orden Nacional al Mérito, que en su grado de Orden del Caballero reconoce a quienes han ejecutado actos especiales o dedicado su vida a la defensa de los valores nacionales, especialmente en los ámbitos pedagógico, cultural, deportivo y social.

“Es, ante todo, un recordatorio del camino que hemos recorrido, pero sobre todo del que aún falta por recorrer para abrir más puertas, para que más mujeres puedan participar, liderar y transformar nuestros territorios”, manifestó la gobernadora Matiz en su cuenta de X.

Hoy el Senado de la República nos otorgó un reconocimiento a las gobernadoras del país y nos entregó la Orden del Gran Caballero, una exaltación que recibo con profunda gratitud y con humildad. pic.twitter.com/5fnNpZQGPD — Adriana Magali Matiz 🇨🇴 (@AdrianaMatizTol) November 19, 2025

Por su parte, la senadora Espinosa destacó el liderazgo de las gobernadoras del Tolima, Sucre, Chocó, Cesar, Meta y Valle del Cauca.

“Gracias por resistir, por creer que sí se puede y por demostrar que el liderazgo femenino mueve territorios, sana heridas y abre caminos donde antes no los había. Ustedes inspiran a todo un país”, expresó la congresista.