¿Cómo avanzan las obras del Parque Centenario de Ibagué?

Ibagué

Avanzan las obras de recuperación del emblemático Parque Centenario, en el proyecto de recuperación de este pulmón para la ciudad y de la Concha Acústica Garzón y Collazos, la Alcaldía de Ibagué invierte más de $7 mil millones.

Precisamente Caracol Radio conoció que en la actualidad la Secretaría de Infraestructura adelanta la adecuación de la zona alta de graderías, demoliciones e instalación de tubería eléctrica y sanitaria en los camerinos de la Concha Acústica Garzón y Collazos.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, realizó un recorrido de supervisión con el propósito de verificar el avance del proyecto que busca recuperar este emblemático escenario cultural de la ciudad.

“Hoy vemos resultados positivos, avances significativos de obra de lo que será el nuevo Parque Centenario. Un espacio icónico en la cultura y arte de la ciudad, escenario que avanza a pesar de las fuertes precipitaciones”, resaltó Johana Aranda.

Sobre el avance de las obras, Johana Aranda, dijo que en la zona interna del parque, se adelanta la conformación de senderos que permitirán mejorar la movilidad y circulación de los visitantes, mientras se avanza de manera paralela en la instalación de adoquines y en la colocación de bordillos.

En los camerinos de la Concha Acústica Garzón y Collazos ya se realizó el desmonte del enchape existente, paso previo a su renovación integral, y de manera simultánea avanza la aplicación de anticorrosivo en la estructura metálica de este escenario, que permitirá prolongar su vida útil.

Asimismo, en la zona alta de graderías se adelantan intervenciones que permitirán la construcción de nuevas terrazas, mejorando la experiencia del público en futuros eventos.

Dato: a este avance se suma la recuperación del túnel de la calle 10, donde ya fue desmontado el enchape antiguo para la instalación de uno nuevo y continuar con el proceso de embellecimiento de este importante punto del escenario.