Accidente en la zona insular de Cartagena dejó cuatro personas lesionadas

Como Víctor José Rocha Medina, Reina de los Santos Campos Pimienta, Mario Luis Rodríguez Díaz y José Luis Gómez Barrios, fueron identificados los cuatro heridos que dejó el accidente de tránsito ocurrido entre las poblaciones de Playa Blanca y Barú, zona insular de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los lesionados se desplazaban a bordo de dos motocicletas y por circunstancias que son materia de investigación, chocaron en un sector conocido como Areía Barú.

Unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte acudieron al lugar para realizar el procedimiento, mientras que los involucrados ingresaron al hospital Universitario del Caribe con fracturas y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.