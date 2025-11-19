Accidente en la zona insular de Cartagena dejó cuatro personas lesionadas
Los heridos se desplazaban en dos motocicletas
Como Víctor José Rocha Medina, Reina de los Santos Campos Pimienta, Mario Luis Rodríguez Díaz y José Luis Gómez Barrios, fueron identificados los cuatro heridos que dejó el accidente de tránsito ocurrido entre las poblaciones de Playa Blanca y Barú, zona insular de Cartagena.
Los lesionados se desplazaban a bordo de dos motocicletas y por circunstancias que son materia de investigación, chocaron en un sector conocido como Areía Barú.
Unidades del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte acudieron al lugar para realizar el procedimiento, mientras que los involucrados ingresaron al hospital Universitario del Caribe con fracturas y politraumatismos en diferentes partes del cuerpo.