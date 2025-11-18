¿Qué hacer si su perro se rasca mucho y no son pulgas? Explicación y recomendación de expertos

Cuando un perro se rasca de manera persistente sin presencia de pulgas, es importante considerar causas dermatológicas que suelen requerir un abordaje clínico preciso. Entre ellas, la dermatitis atópica destaca como una de las más comunes, desencadenada por alérgenos ambientales como los ácaros del polvo o ciertos pólenes.

Cabe destacar que también pueden aparecer infecciones secundarias por bacterias, así como alergias alimentarias que generan inflamación, enrojecimiento y prurito continuo.

Tal como advierte la dermatóloga veterinaria Karen Moriello, “el picor es un signo, no un diagnóstico o una enfermedad específica. Las causas más frecuentes de rasquiña son los parásitos, las infecciones y las alergias”.

Ante estos cuadros, es recomendable acudir a un veterinario para realizar citologías, raspados cutáneos y pruebas que descarten parásitos, bacterias u hongos. Además, cuando existe sospecha de alergia alimentaria, una dieta de eliminación puede ser determinante para identificar el desencadenante.

Si se confirma dermatitis atópica, el tratamiento puede incluir champús medicados, terapias antipruriginosas o inmunoterapia, buscando controlar la inflamación y mejorar la calidad de vida del perro.

¿Podría haber un origen emocional o nervioso de la picazón?

El rascado persistente también puede originarse en emociones o procesos neurológicos que alteran la percepción del perro. El estrés crónico, la ansiedad o la falta de estímulos pueden desencadenar conductas repetitivas, incluyendo el rascado compulsivo, especialmente en entornos impredecibles o poco estructurados.

Por otra parte, existe prurito de origen neurológico, donde los nervios generan sensaciones anómalas, como hormigueo o ardor, que el perro interpreta como picazón y trata de aliviar mediante el rascado.

Como señalan especialistas en comportamiento canino, “el comportamiento compulsivo se observa a menudo en aquellos perros que muestran señales de un estrés crónico. Se les puede brindar una sensación de bienestar o de seguridad mediante un liderazgo fuerte, que torne predecibles y controlables los sucesos significativos”.

Adicionalmente, para abordar estos casos, se recomienda introducir enriquecimiento ambiental con juguetes, actividades olfativas, paseos y rutinas consistentes.

También es útil establecer reglas y límites claros con refuerzo positivo, evitando castigos que aumenten la ansiedad. En caso de que la conducta continúe, un etólogo o adiestrador profesional puede diseñar un plan de modificación del comportamiento adecuado.

¿Qué medidas se pueden tomar para manejar el problema de forma integral?

Abordar el rascado persistente en un perro sin presencia de pulgas exige un enfoque integral que combine atención médica, condiciones ambientales adecuadas y apoyo conductual.

El primer paso siempre es una evaluación veterinaria completa que permita descartar causas dermatológicas, alérgicas o neurológicas. Cuando se ha identificado el origen del problema, el entorno del perro debe optimizarse. Por ejemplo, hay que controlar la humedad, mantener la limpieza y ofrecer suficientes estímulos para reducir el estrés.

En paralelo, resulta importante atender su bienestar emocional, promoviendo estabilidad, interacción social y rutinas predecibles. Como recuerda Moriello, “una relación con perros alérgicos de largo plazo requiere mucha empatía, incluso las explicaciones pequeñas sobre el estado de la mascota son muy valiosas para los propietarios”.

Finalmente, se recomienda ajustar la humedad del hogar y evitar irritantes; crear una rutina diaria con ejercicio, juego y descanso; y, si es necesario, complementar el tratamiento médico con terapia de comportamiento para lograr un manejo completo y efectivo, todo bajo el acompañamiento de un experto veterinario.