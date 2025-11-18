Policía de Cartagena reportó positivo balance de seguridad durante festividades novembrinas

Como todo un éxito, la Policía Metropolitana de Cartagena, calificó el dispositivo de seguridad previsto para garantizar la convivencia ciudadana, durante los diferentes eventos masivos con motivo a las fiestas de independencia, donde asistieron aproximadamente 200 mil personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En total, los operativos de registro e identificación a personas desplegados por la Policía Metropolitana por tierra y aire, permitieron capturar a 55 personas: 17 por hurto, 11 por tráfico de estupefacientes, 10 por porte ilegal de armas de fuego, 8 lesiones personales, uno por homicidio y otros delitos 8.

Con una reducción histórica en materia delictiva, la Policía Metropolitana de Cartagena logró en la planeación de los diferentes servicios y planes operativos un acierto considerable representados en la reducción de los delitos que afectan la seguridad y convivencia, disminuyendo los homicidios en un -22% con 2 casos menos respecto al año anterior; en este 2025 del 13 al 17 de noviembre fueron 7 afectaciones a la vida, para el año anterior el total fue de 9.

El hurto a personas se redujo en un –69% con 171 casos menos, ya que el año anterior se presentaron 248. Las lesiones personales también mostraron una tendencia baja, para el año 2024 en total fueron 66 casos, este 2025 solo se presentaron 7 con 59 casos menos, para una reducción del -89%.

En el desarrollo de estos planes contundentes contra los delitos de impacto, se incautaron 9 armas de fuego, 140 armas cortopunzantes, 10.514 dosis de estupefacientes de los cuales 10.170 fueron de marihuana, 314 base de coca y 20 cocaína.

Frente a la aplicación de sanciones al Código Nacional de Tránsito, durante los controles en las vías de acceso a Cartagena funcionarios de la Seccional de Tránsito y Transportes, aplicaron 188 comparendos, e inmovilizaron 96 vehículos y la recuperación de una motocicleta. En el mismo periodo del año anterior se presentaron 2 accidentes de tránsito con 4 personas lesionadas, evidenciando una reducción del 100% este año, teniendo en cuenta que no se presentaron accidentes de tránsito en la actualidad. En total ingresaron a la ciudad 25.823 vehículos y salieron 23.290 para un total de 49.113.

En cuanto a la violación del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, ley 1801 del 2016, se aplicaron 416 comparendos, se recibieron más de 2.992 llamadas a la línea de emergencia 123, de las cuales 2.498 fueron inoficiosas, 184 por riñas y perturbación a la tranquilidad 141.

Los capturados, las armas y drogas incautadas fueron dejados a disposición de la autoridad competente.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, destacó que en lo corrido del año se han capturado 115 personas por homicidio, 742 por porte ilegal de armas de fuego y se han incautado más de 590 kilos de alucinógenos, entre marihuana, base de coca y cocaína.