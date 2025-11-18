La Alcaldía de Ibagué asumirá la alimentación de los privados de la libertad en el año 2026

Los hombres están detenidos en la cárcel de Picaleña y la permanente central. / Caracol Radio

Ibagué

El secretario de Gobierno de Ibagué, Francisco Espín, confirmó a Caracol Radio que desde el año 2026 la Alcaldía deberá asumir la alimentación de los privados de la libertad en estaciones de Policía y centros de detención transitoria.

“Son $1.128 millones lo que deberá asumir como gasto la administración municipal por intermedio de la Secretaría de Gobierno porque se refiere a la alimentación de los PPL”, dijo Francisco Espín.

El funcionario aclaró que serán los internos que pasen al COIBA de Picaleña provenientes de la Permanente Central “Desde Asocapitales se está haciendo un esfuerzo muy fuerte a través del Comité Regional de departamentos y Alcaldías”.

¿Qué pasó con la demanda de constitucionalidad?

“Hubo una demanda de constitucionalidad respecto a la prestación del servicio, hubo un auto en el que se suspendió esta situación, pero el próximo año si nos toca asumirlo al municipio porque el Gobierno Nacional se desprendió de esta carga”.

Dato: según Francisco Espín, secretario de Gobierno de Ibagué, el Gobierno Nacional tiene $50 mil millones para este proceso que estarán disponibles hasta que se determine de fondo esta demanda.

Finalmente, el funcionario sostuvo que para el año 2026 la Secretaría de Gobierno tendrá un total de $8.791 millones para apalancar más de 30 proyectos que hacen parte de las metas del Plan de Desarrollo.

Esta dependencia de la administración municipal tendría una reducción de $2 mil millones en el presupuesto para el próximo año.