Hytale renace: exfundadores recuperan el proyecto y anuncian su regreso en acceso anticipado

Cinco meses después de la cancelación de ‘Hytale’, videojuego sandbox de rol y mundo abierto que fue cancelado en junio de 2025, el proyecto tomó un giro inesperado que lo llevó de vuelta a sus orígenes.

Simon Collins-Laflamme, uno de los cofundadores originales, decidió recomprar tanto el juego como el estudio completo, lo que marca un nuevo comienzo para su desarrollo. Este movimiento sorprendió a la comunidad, que había dado por perdido el ambicioso proyecto.

‘Riot Games’ explicó que su decisión de desprenderse de ‘Hytale’ buscaba ofrecerle a la comunidad la mejor oportunidad para ver renacer la visión inicial. Al devolver el control a quienes lo crearon, se espera que el título pueda recuperar su dirección original y avanzar de manera más coherente.

Collins-Laflamme confirmó que más de 30 desarrolladores que conocían el proyecto “de principio a fin” han sido recontratados para esta nueva etapa. Adicionalmente, anunció que el equipo planea financiar el desarrollo de ‘Hytale’ de forma independiente durante los próximos diez años, un compromiso que apunta a darle estabilidad, libertad creativa y tiempo suficiente para materializar la experiencia que siempre imaginaron.

¿Por qué se detuvo ‘Hytale’ y qué provocó su gran retraso?

Aunque ‘Hytale’ fue adquirido por ‘Riot’ en 2020 y había despertado expectativas enormes desde su revelación en 2018, el proyecto terminó acumulando retrasos que lo llevaron a su cancelación.

Con el paso del tiempo, la ambición técnica del equipo creció más rápido que el desarrollo real. El motor fue reiniciado en repetidas ocasiones, la visión creativa se volvió cada vez más compleja y el estándar del género avanzó con rapidez.

Estos factores alimentaron la sensación constante de que el juego nunca estaba “tan avanzado como debía estar”, pese a los esfuerzos de sus desarrolladores.

Tras el anuncio de su regreso, varios exmiembros del equipo celebraron la oportunidad de ver renacer el proyecto, reconociendo el potencial que siempre tuvo. No obstante, este nuevo comienzo no contará con la participación de todos los desarrolladores originales.

Algunos optaron por no volver o ya estaban inmersos en otros proyectos, lo que significa que el renacimiento de ‘Hytale’ se construirá con una mezcla de experiencia previa y nuevas perspectivas. Este equilibrio podría darle una identidad renovada sin perder su esencia inicial.

¿Qué pueden esperar ahora los jugadores del renacimiento de ‘Hytale’?

El nuevo equipo de ‘Hytale’ reconoce que el estado actual del juego es “desordenado” y que aún requiere una cantidad considerable de trabajo para alcanzar una base sólida.

De esta manera, su prioridad es lanzar una versión de acceso anticipado lo antes posible, con la intención de construir el proyecto junto a la comunidad.

Adicionalmente, la meta no es apresurar una versión 1.0, sino permitir que la retroalimentación constante defina el rumbo creativo y técnico del juego. Para los seguidores, la noticia más alentadora es que podrán jugar pronto, comenzando exclusivamente en PC.

Aunque no se descartan otras plataformas, estas llegarán mucho más adelante, cuando el proyecto sea estable y maduro. Esta estrategia busca evitar sobrecargas y mantener un desarrollo enfocado.

Finalmente, cabe concluir que tras años de dudas, cambios de rumbo e incertidumbre sobre su futuro, el renacimiento de ‘Hytale’ apunta hacia un proceso más transparente, colaborativo y fiel a la visión original que lo hizo tan esperado. Este nuevo equipo promete escuchar, corregir y evolucionar junto a su comunidad para recuperar la confianza perdida.