Mintrabajo: Demora de la Corte en estudio de Reforma Pensional pone en riesgo el sistema de pensiones

En diálogo con Caracol Radio, el Ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, advirtió que el nuevo sistema de pensiones está en riesgo por la falta de implementación de la reforma pensional, que actualmente, la definición de su viabilidad, está en manos de la Corte Constitucional.

Señala que la discusión de fondo de las ponencias de la reforma se ha retrasado debido a tácticas dilatorias del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y lo que genera es prolongar la incertidumbre, en caso de que el futuro de la reforma no se resuelva en las dos salas plenas restantes del alto tribunal, antes de la vacancia judicial que se aproxima.

Advierte que de la decisión, que está en manos de la Corte, dependen millones de personas que quieren trasladarse de un fondo de pensiones a otro y necesitan certeza sobre lo que pasará con sus ahorros.

“Está el pilar solidario que, aun cuando ya empezamos, la implementación de la reforma permite que se cubra su sostenibilidad con los excedentes del pilar contributivo y del sistema, y todas las adecuaciones tecnológicas, todas las decisiones de implementación de la nueva reforma”, señala el Ministro.

La sostenibilidad del pilar solidario, según explica el ministro, se pone en riesgo a largo plazo, ya que en buena parte dependerá de la rentabilidad del nuevo sistema pensional.

También agregó que: “Hasta julio del año entrante, los ciudadanos pueden cambiar de un fondo a otro. Pero a la gente, como hay incertidumbre sobre la reforma, pues le da temor pasarse de un fondo a otro. Si está en un fondo privado, está a tiempo de pedir la doble asesoría y pasarse a un fondo público, pasarse a colpensiones.”