Fiscalía y víctimas piden plazo adicional para presentar demanda de casación contra absolución del expresidente Uribe

Álvaro Uribe Vélez, expresidnete de la República. el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de los delitos de fraude procesal y soborno en la actuación penal

La fiscal primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Marlene Orjuela y las alegadas víctimas en el proceso, senador Iván Cepeda; el exministro de Justicia, Eduardo Montealegre; el exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y Deyanira Gómez, exesposa del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, solicitaron formalmente una prórroga de 30 días a la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para radicar la demanda de casación contra el fallo de segunda instancia que absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Todos ellos tomaron la decisión de ir a casación para que la alta corte corrija errores que consideran como graves en la sentencia que declaró inocente al líder del Centro Democrático de los delitos de soborno simple, soborno en la actuación penal y fraude procesal.

El ente acusador sustenta su petición de plazo adicional en la “complejidad del asunto”.

“En este caso son 5 los presuntos delitos que serán objeto de estudio, acompañados con ejes centrales de gran envergadura que dicen relación con una compleja interpretación del debido proceso probatorio, el análisis y la exclusión de las pruebas, en un contexto que resultó siendo antagónico entre la juez de primera instancia y la Sala mayoritaria de Segunda Instancia, y a la vez entre ésta y la Magistrada disidente. Ello de por si obliga a analizar de manera detallada y minuciosa cada tema abordado en las sentencias y el salvamento de voto, con las correspondientes cotejos legales, jurisprudenciales y probatorios que se han desarrollado en este tránsito legislativo que también bordea el asunto con mucha influencia en las decisiones. Todo lo cual implica la necesidad de contar con tiempos más prolijos”, señala.

Mientras, la bancada de víctimas reconocidas pide más tiempo para interponer su recurso extraordinario por “el análisis del procedimiento”.

“Es tal la complejidad del caso, que se ha puesto de presente que la decisión de primera instancia contó con más de 1.100 folios para evaluar y sustentar la condena. De igual forma, la providencia objeto de recurso cuenta con 715 folios y el salvamento de voto -el cual resulta de especial relevancia para este asunto- tienen una extensión de 454 páginas; todas ellas deben ser estudiadas y analizadas con sumo detenimiento para lograr satisfacer la carga argumentativa exigida por el recurso extraordinario (...) debe tenerse en cuenta el amplio acervo probatorio que fue practicado en juicio, donde se contó con más de 120 testigos, los cuales fueron escuchados en sesiones de juicio oral desde el 6 de febrero hasta el 1 de agosto de manera ininterrumpida. Durante estas actuaciones se incorporaron multiplicidad de pruebas documentales y magnetofónicas, las cuales insistimos deben ser estudiadas con rigurosidad para el desarrollo de las causales de casación”.

