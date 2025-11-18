Cuatro presuntos extorsionistas cayeron tras ofensiva policial en Cartagena

En desarrollo de acciones focalizadas y contundentes en contra de la extorsión, la Policía Nacional de Colombia en Cartagena desplegó un operativo que dejó la captura de cuatro personas, quienes, presuntamente, extorsionaban a un comerciante a cambio de no atentar en contra de su integridad y la de sus trabajadores.

Gracias a los operativos desplegados por el Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la Policía Nacional de Colombia, en un operativo controlado antiextorsión, fueron capturados alias “William” de 36 años, alias “Deiner” de 31 años, alias “Melissa” de 40 años y alias “Danna” de 28 años, quienes, al parecer, realizaban exigencias económicas y cobros extorsivos, afectando el gremio de comercio, precisamente en el barrio Martínez Martelo.

Los detenidos distribuían panfletos extorsivos en los que señalaban a sus víctimas, incluyendo fotografías de sus locales y residencias, identificándose como integrantes de un grupo multicrimen. A través de estos mensajes intimidatorios habrían exigido una suma inicial de 20 millones de pesos, a cambio de no atentar contra la integridad de un comerciante, su familia y sus trabajadores.

Alias “Melissa” y alias “El Deiner”, registran anotaciones judiciales por delitos como: homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego, fuga de presos y tráfico de estupefacientes.

Durante el operativo, fueron incautadas dos armas de fuego tipo revólver, 11 cartuchos, cinco celulares, una motocicleta y el dinero en efectivo producto de la extorsión.

Los indiciados y los elementos incautados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía general de la Nación por el delito de extorsión y porte ilegal de armas de fuego, a la espera de las audiencias que definan su situación judicial.