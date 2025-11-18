Colombia perdió la final y quedó subcampeón del Mundial de objetos del influencer Ibai Llanos

Las redes sociales han sido el epicentro para el nacimiento de las nuevas estrellas en el mundo del entretenimiento, siendo incluso más reconocidos que cantantes, actores y hasta futbolistas, los llamados ‘influencers’ son ahora las celebridades de la actualidad y los modelos a seguir de las nuevas generaciones.

Entre los más populares a nivel mundial destacan influencers como Mr. Beast, IShowSpeed y el streamer español, Ibai Llanos, quien ha ganado reconocimiento gracias a su trayectoria en el mundo de los ‘esports’, en sus inicios como un comentarista y en los últimos años como creador de contenido original tendencioso, dando un paso adelante con respecto a otros creadores de contenido, quienes siguen las tendencias.

Es así como Ibai, a través de sus cuentas en las diferentes redes sociales, donde suma más de 50 millones de seguidores, - lo que equivaldría a toda la población de Colombia -, por ejemplo; viene realizando competencias mundiales que se han vuelto virales, la primera de ellas fue el Mundial de desayunos, que tuvo como flamante ganador a Perú, lo curioso de este reto es que empresas peruanas, políticos e incluso multitudes de seguidores ‘incas’, apoyaron masivamente a su país, lo que se volvió incluso una noticia compartida por grandes personalidades y medios de comunicación.

Tras la finalización del mundial de desayunos, Ibai dio apertura a una nueva competencia mundial, el mundial de objetos, el cual se viene desarrollando desde hace varios días y en que Colombia, llegó a la gran final.

El streamer español eligió como representante de nuestro país una rana, la cual se fue colando ronda a ronda, sobrepasando a Perú en octavos de final, Costa Rica en cuartos de final y a Japón en las semifinales, por el otro lado de la llave el protagonista fue Guatemala, quien rompió las reglas iniciales al ser representado por una botella de vidrio, la cual tuvo que ser cambiada para las semifinales por un ‘sombrerero’, el cual terminó siendo un duende, sin embargo, por sus proporciones parecía que iba a vencer fácilmente a Colombia.

Así fue la final del Mundial de objetos de Ibai Llanos

Aunque las dimensiones de ambos objetos eran como polos opuestos, la rana colombiana logró quebrantar un objeto que parecía indestructible, para la ronda final, solo las cabezas de ambos objetos sobresalían y, aunque parecía que Colombia iba a coronarse como el vencedor, el ‘sombrerero’ guatemalteco terminó llevándose la victoria y consigo el reconocimiento.

De inmediato, decenas de colombianos expresaron su ‘frustración’ por caer nuevamente en una instancia final y concluyeron la participación de la rana con el ya clásico y sarcástico “gracias guerreros”, una frase que se ha vuelto popular tras las caídas de las diversas ramas de las selecciones de fútbol en las definiciones por los títulos más importantes del continente.