Cayó banda dedicada al hurto de celulares durante Fiestas de Independencia en Cartagena

Un nuevo golpe contra la delincuencia fue propinado por la Policía nacional en Cartagena de Indias, con la captura en flagrancia de ocho hombres y tres mujeres quienes bajo la modalidad de cosquilleo, hurtaron más de 40 celulares durante las fiestas de la Independencia de Cartagena.

En medio de los operativos realizados por uniformados de la Policía Nacional durante los eventos masivos de las fiestas de la Independencia, fueron recuperados mas de 40 equipos celulares y capturados 11 presuntos delincuentes, quienes, al parecer, habían llegado desde la ciudad de Barranquilla a cometer hurtos de celulares, bajo la modalidad de cosquilleo.

Los capturados, ocho hombres y tres mujeres, fueron sorprendidos portando más de 40 teléfonos celulares de diferentes gamas y marcas. Los equipos están avaluados en más de $70 millones de pesos.

Varios de los equipos ya fueron entregados a sus respectivos dueños, quienes agradecieron a la Policía Nacional la oportuna reacción.

Los capturados fueron presentados ante la autoridad judicial competente donde deberán responder por el presunto delito de hurto.

“Es importante recordar que, si un ciudadano es sorprendido portando un teléfono hurtado, podría incurrir en el delito de receptación exponiéndose a penas que oscilan entre los 4 a 12 años de prisión, siempre y cuando exista una denuncia oficial ante las autoridades”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.