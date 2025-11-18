Capturan a joven de 21 años, presunto cabecilla del frente Gerónimo Galeano en el Tolima

Tolima

En las últimas horas fue capturado Elian Llano Mendoza, joven de 21 años conocido con el alias de ‘Risas’, quien es uno de los presuntos cabecillas del frente Gerónimo Galeano de las disidencias de las Farc en el Tolima.

Su captura se produjo en medio de un operativo de prevención y seguridad vial que uniformados de la Policía Nacional realizaban en la vía Neiva – El Espinal, a la altura del municipio de Coyaima, Tolima, donde se adelantaban actividades de verificación de antecedentes a personas y vehículos.

“Al verificar la base de datos SIOPER de la Policía Nacional, es individualizado con el alias ‘Risas’, presunto cabecilla de la comisión armada del GAO-EMC del frente Gerónimo Galeano, con injerencia en el municipio de San Antonio”, detalló el coronel Carlos Fuelagán, comandante de la Policía en el Tolima.

El capturado se movilizaba en un vehículo particular con destino hacia el sur del Tolima. Sobre Llano Mendoza pesaba una orden de captura vigente y circular azul de Interpol por los delitos de concierto para delinquir agravado y homicidio.

“Cuenta con una trayectoria criminal superior a cinco años dentro de grupos armados ilegales. Según labores de inteligencia, actualmente sería el encargado de la comisión armada con presencia en San Antonio, designado por alias ‘El Enfermero’, cabecilla del frente Gerónimo Galeano”, indicó el coronel Fuelagán.

‘Risas’, al parecer, estaría involucrado en cobros extorsivos a agricultores y comerciantes de la región, generando unas rentas criminales estimadas en más de 100 millones de pesos mensuales.

“Presuntamente el capturado habría recibido entrenamiento criminal en el departamento del Cauca, con el propósito de liderar estructuras armadas en el Tolima. Asimismo, hacía parte del cartel de los más buscados en el departamento”, enfatizó Fuelagán.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que un juez constitucional con funciones de control de garantías defina su situación jurídica.