Camión con cervezas se volcó cerca a puente de Gambote: comunidad ayudó a retirar el vehículo

El volcamiento de un camión de cerveza en la Troncal de Occidente generó un extenso represamiento vehicular, e impidió el paso desde tempranas horas del martes entre Cartagena y el interior del país.

La emergencia fue atendida por funcionarios policiales y la propia comunidad que curiosamente, no se dedicó a saquear el vehículo si no por el contrario, colaboró en el retiro de los envases y casas dispersos en toda la vía, cerca al sector conocido como puente de Gambote.

Por fortuna el accidente solo dejó pérdidas materiales.