Camión con cervezas se volcó cerca a puente de Gambote: comunidad ayudó a retirar el vehículo
El siniestro vial ocurrido por una aparente falla mecánica generó un extenso trancón
El volcamiento de un camión de cerveza en la Troncal de Occidente generó un extenso represamiento vehicular, e impidió el paso desde tempranas horas del martes entre Cartagena y el interior del país.
La emergencia fue atendida por funcionarios policiales y la propia comunidad que curiosamente, no se dedicó a saquear el vehículo si no por el contrario, colaboró en el retiro de los envases y casas dispersos en toda la vía, cerca al sector conocido como puente de Gambote.
Por fortuna el accidente solo dejó pérdidas materiales.