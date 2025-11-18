Asesinaron a reconocido líder social en Chaparral, sur del Tolima

Tolima

En la noche del lunes festivo 17 de noviembre fue asesinado con arma de fuego el líder social y contratista de la Alcaldía de Chaparral, Julián Arenas. El hombre fue atacado en la vereda Las Juntas, del corregimiento La Marina, mientras se desplazaba hacia su residencia.

La muerte del líder social fue confirmada por la Alcaldía de Chaparral, que lamentó profundamente el homicidio que tiene consternada a esta población, la más poblada en el sur del Tolima.

“Los hechos ya son materia de investigación por parte de las autoridades competentes, con quienes la Administración Municipal trabajará de manera articulada para contribuir al pronto esclarecimiento de lo sucedido y garantizar que este crimen no quede en la impunidad”, reza el comunicado a la opinión pública de la Alcaldía.

Arenas era reconocido por su labor de organización comunitaria y por su trabajo en apicultura. En el año 2023 fue candidato al Concejo de Chaparral por el Pacto Histórico. El líder social era militante activo de la izquierda en el Tolima.

“Este acto violento enluta a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y a toda la comunidad chaparraluna, especialmente a quienes reconocieron en él un ciudadano comprometido con el bienestar colectivo y el desarrollo de su territorio”, manifestó la Alcaldía.

Se espera todavía el informe oficial de las autoridades policiales para conocer mayores detalles sobre este homicidio.