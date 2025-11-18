Alcaldía de Tunja tendría que hacer mantenimiento a losas de la Plaza de Bolívar

En fallo de primera instancia, el Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja ordenó a la Alcaldía realizar estudios de patología y, posteriormente, reparar o reemplazar las losas deterioradas de la Plaza de Bolívar.

La decisión responde a una acción popular presentada por Yesid Figueroa García, quien señaló fallas estructurales en los pisos instalados durante la Fase I del Plan Bicentenario. Entre las patologías identificadas se encuentran fisuras, agrietamientos, roturas y hundimientos.

El despacho concluyó que la administración municipal vulneró derechos colectivos por la falta de mantenimiento y cuidado periódico del principal espacio público de la ciudad.

“Este proceso lo promuevo desde el año 2022 por las diversas afectaciones que se evidencian en las losetas de mármol travertino de la Plaza de Bolívar. En su momento al contratista, fue entregado un manual para el mantenimiento de estas losetas por lo que es necesario periódicamente este arreglo así como el estudio especializado para determinar las causas de fisuras y daños”. Explicó Figueroa.

El fallo ordena que, en un plazo de tres meses, el municipio contrate estudios para establecer la causa exacta del daño en las losas de mármol travertino, incluyendo la revisión de la compactación del suelo de soporte y ensayos de resistencia del material.

“La administración ya apeló la sentencia, dicen que los daños son menores a pesar de demostrarse en el proceso sobre el estado de esta losas. De ahí la necesidad de hacer este mantenimiento cada seis meses así, lijado, emboquillado. Además, hacer un estudio patológico y muestra de resistencia para a partir de estos resultados, el municipio debe contratar las obras de intervención estructural así como el determinar qué tan conveniente es permitir el paso de vehículos pesados por la Plaza de Bolívar”. Agregó el accionante.

Si los análisis determinan responsabilidad del contratista original, Consorcio Plan Bicentenario CH, la Alcaldía deberá hacer efectiva la póliza de estabilidad de la obra.

De confirmarse que el deterioro obedece a una omisión del municipio, la administración deberá ejecutar directamente las acciones necesarias para recuperar las losas afectadas.