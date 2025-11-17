Ventaquemada ofrece recompensa por información que ayude a esclarecer homicidio en Puente Piedra

Ventaquemada

La Administración Municipal de Ventaquemada confirmó que el responsable del homicidio registrado en la tarde del sábado la avenida Puente Piedra ya se encuentra plenamente identificado. El hecho ocurrió hacia las 6:00 p. m., cuando un hombre de aproximadamente 40 años fue atacado con arma blanca. Tras conocerse la emergencia, unidades de la Estación de Policía de Ventaquemada y personal médico de la ESE Centro de Salud acudieron de inmediato al lugar para brindar atención oportuna. Pese a ello, debido a la gravedad de las heridas, la víctima falleció mientras era trasladada a un centro asistencial en Tunja.

Durante un Consejo de Seguridad liderado por el alcalde, arquitecto Óscar Camilo Montañez Bohórquez, y las autoridades del municipio, se definió un operativo especial de la Policía para lograr la captura del agresor. Además, se estableció una recompensa de 5 millones de pesos para quienes suministren información que permita avanzar en el proceso investigativo.

La Alcaldía de #Ventaquemada rechaza los hechos de intolerancia en zona rural que dejaron como víctima fatal a un hombre de 40 años, agredido con arma blanca.



Policía y personal médico acudieron al lugar, pero la persona falleció durante el traslado a Tunja. pic.twitter.com/iZFYXhpJsN — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) November 16, 2025

La secretaria de Gobierno, Heidy Yineth Cuitiva Moreno, rechazó de manera categórica el hecho. “Se trata de un acto de intolerancia que enluta al municipio. Hacemos un llamado a la ciudadanía para que aporte información que contribuya a la pronta captura del responsable”, declaró la funcionaria, quien confirmó que no se han adoptado medidas adicionales, pero se mantiene la coordinación con la Policía, la Personería y los organismos competentes.