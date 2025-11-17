ONU condena ataque de grupo armado a comunidad Wayuu en la Alta Guajira

Colombia.

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la incursión violenta de un grupo armado no estatal en la comunidad Wayuu de Cusinajain, en la Alta Guajira. El ataque ocurrió el 27 de octubre y desde entonces, el organismo ha seguido de cerca la situación del pueblo indígena afectado.

Según lo informado, durante la incursión, los atacantes lanzaron artefactos explosivos y quemaron cerca de 14 viviendas.

También, denunciaron el reclutamiento de un niño de 14 años y actos de violencia contra mujeres indígenas, hechos que, según la ONU, podrían constituir tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La ONU llamó a las autoridades locales, departamentales y nacionales a tomar medidas inmediatas para garantizar la protección de la vida y la integridad del pueblo Wayuu, con especial atención a mujeres, niños y niñas, quienes resultaron ser los más vulnerables durante el ataque.

Finalmente, el organismo instó a los grupos armados no estatales a respetar el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos, recordando que están prohibidos los ataques contra civiles, la tortura y el reclutamiento de menores de 18 años.