Nuevo atentado terrorista contra el oleoducto Caño Limón – Coveñas en Arauca

Durante la tarde del lunes 17 de noviembre, se registró un nuevo atentado terrorista perpetrado por desconocidos conta el Oleoducto Caño Limón – Coveñas en zona rural del municipio de Arauquita, departamento de Arauca.

“Cenit, filial del Grupo Ecopetrol, informa que activó el Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) del Oleoducto Caño Limón – Coveñas por pérdida de contención a la altura de la vereda Las Acacias, zona rural del municipio de Arauquita, departamento de Arauca, debido a un atentado terrorista perpetrado por desconocidos en contra de su infraestructura".

El Ejército Nacional, por su parte, asegura la zona para garantizar el ingreso del personal técnico que atenderá la situación.

“La compañía informó al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita sobre la situación y las acciones del PEC, y se activará, de manera preventiva, la protección de la bocatoma de Arauquita”.