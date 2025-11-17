Más de 49 mil vehículos movilizados por carreteras de Bolívar durante el puente festivo

Cartagena

La Policía Nacional de Colombia a través de la seccional de Tránsito y Transporte Bolívar entregó el balance oficial de movilidad y seguridad vial correspondiente al puente festivo de la Independencia de Cartagena, en el que se intensificaron los controles en los principales corredores viales del departamento.

Según el reporte, durante los operativos realizados en aplicación del Código Nacional de Tránsito se impusieron 188 comparendos por diferentes infracciones y se inmovilizaron 96 vehículos, además de lograr la recuperación de una motocicleta reportada como hurtada. Estas acciones hicieron parte del dispositivo especial implementado ante el aumento del flujo vehicular.

La seguridad vial presentó un comportamiento favorable. Mientras que en el mismo periodo del año anterior se registraron dos accidentes de tránsito que dejaron cuatro personas lesionadas, este año la cifra fue de cero siniestros, lo que representa una reducción del 100% en accidentalidad. La institución destacó que este resultado obedece al refuerzo de los controles, la presencia preventiva en la vía y las campañas pedagógicas dirigidas a los conductores.

En cuanto al aforo vehicular en los peajes, ingresaron a Cartagena 25.823 vehículos y salieron 23.290, para un total de 49.113 automotores movilizados durante el fin de semana festivo.

El coronel Alejandro Reyes Ramírez, comandante del Departamento de Policía Bolívar, resaltó el compromiso institucional al afirmar: “Este balance positivo es el reflejo del trabajo articulado de nuestros uniformados y de la conducta responsable de la mayoría de los usuarios viales. Continuaremos fortaleciendo las estrategias preventivas y de control para proteger la vida de todos los ciudadanos”.