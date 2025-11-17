La fe que tienen colombianos en Omaira Sánchez, un símbolo de la tragedia de Armero

Tolima

Omaira Sánchez, es un símbolo de la tragedia de Armero, a quien se aferra la fe de cientos de personas para que Dios les conceda salud y otras peticiones. La menor de 13 años durante tres días se mantuvo en agonía en medio del lodo y los escombros que dejó ese fatídico 13 de noviembre de 1.985, su historia le dio la vuelta al mundo.

Tras cumplirse 40 años de esta tragedia, en su tumba se pueden observar decenas de placas en agradecimiento a Omaira, porque según los creyentes, a través de su intercesión, se ha logrado la sanidad de sus familiares y se ha transformado sus vidas.

Jarlina Sepúlveda Ortiz, asegura que la fe y devoción en Omaira le ha permitido acercarse más a Dios “La fe activa por ella, creyendo siempre, pensando en que, si pedimos a través de ella, porque es una intercesora para que se nos cumpla un milagro de vida, de unión, de fraternidad, de agradecimiento”.

Por su parte, el padre, Fredy Moreno, de la parroquia San juan Eudes de Lérida, Tolima, afirmó que las personas piden a través de Omaira sobre todo salud “La fe inmediatamente tiene que estar dirigida hacia Dios, y por supuesto que Omaira es representativa en todo lo que ella padeció, todo lo que ella tuvo que sufrir, la forma, su inocencia para entregar la vida de una manera tan cruel, por supuesto que eso estará en el corazón de Dios y en la devoción de la personas que vienen a buscar su intercesión por sus peticiones”.

Tumba de Omaira Sánchez en Armero Ampliar

A diario al antiguo Armero, llegan personas hasta la tumba de Omaira a pedir una intercesión ante Dios.

Según Rosas Diaz, ella viajó desde el Huila con el fin de orar en la tumba de Omaira, “Uno viene a pedirle su milagrito, o algo que tengamos en el fondo de nuestro corazón, yo lo hago con tanta fe y devoción a ella”.

Amelia Hernández, aseguró que, por medio de Omaira, ve que es una forma de llegar a Dios con sus peticiones, pero que además las placas en agradecimiento en su tumba lo demuestran.

No solo a Omaira le piden intercesión por la salud, también por la vida de las familias, es el caso de Emilia Rodríguez, quien viajó hasta Armero a que interceda ante Dios para que sus seres queridos superen un momento de dificultad que están viviendo.

Placas en agradecimiento a intercesiones hechas según las personas por Omaira Ampliar

Solicitud ante el Vaticano

En la actualidad existe una solicitud ante el Vaticano por parte de la colombiana, Natalia Bernal Cano, radicada en Francia, quien busca que inicie un proceso que podría llevar a la beatificación y a una posible canonización de Omaira Sánchez, símbolo de la tragedia de Armero y a quien colombianos le oran pidiendo una intercesión ante Dios.