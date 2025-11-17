La Alcaldía de Ibagué invita a los ciudadanos a denunciar cobros irregulares de trámites

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio, Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio, le recordó a los contribuyentes que todos los trámites de la Secretaría de Hacienda de Ibagué son gratuitos.

“Radicación de documentos, seguimiento de radicados, facturación, acuerdos de pago, asesoría personalizada, hacen parte de los trámites que no tienen costo”, afirmó Óscar Oswaldo Chavarro, director de Tesorería del Municipio.

Todos estos trámites se pueden efectuar en la sede de la Secretaría de Hacienda Municipal, ubicada en la carrera Segunda No. 13-38, de lunes a jueves de 7:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, y los viernes, de 7:00 de la mañana a las 3:00 de la tarde.

En caso de que requiera hacer una denuncia por casos de cobros irregulares, sobornos u otros que afecten la transparencia en la Administración Municipal, puede ingresar a la página web de la Alcaldía, www.ibague.gov.co, en la sección ‘Atención al ciudadano’, opción ‘Yo Sapeo la Corrupción’ y exponer el caso.

Allí cualquier ciudadano puede describir los hechos de forma detallada, de manera anónima o con los datos personales, y además adjuntar archivos y evidencias para que se investigue cada caso.