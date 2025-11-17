Joven murió en siniestro vial en Sogamoso; autoridades ubicaron el presunto vehículo implicado

Sogamoso

La madrugada de este lunes 17 de noviembre estuvo marcada por la tragedia en Sogamoso, donde Deiver Mateo Espinosa Galvis, un joven de 24 años y oriundo de Santander, perdió la vida tras ser arrollado por un vehículo fantasma en la vía que conduce al sector de Siatame, en el tramo Sogamoso–Nobsa. Según las primeras versiones, el conductor involucrado huyó del lugar dejando a la víctima tendida sobre la carretera.

Tras conocerse el hecho, las autoridades activaron un plan de búsqueda en la zona, realizaron inspecciones técnicas y revisaron cámaras de seguridad para identificar al responsable. Gracias a estas acciones, lograron ubicar el presunto vehículo implicado en el siniestro, un avance que podría ser clave para esclarecer las circunstancias del accidente que ha conmocionado a la comunidad.

Como parte del proceso investigativo, se adelanta la trazabilidad del automotor y se analizan varios testimonios, entre ellos el de una persona que acompañaba a la víctima en el momento del impacto. Las autoridades hicieron además un llamado urgente al propietario del vehículo identificado en las imágenes recolectadas para que se presente ante la Fiscalía o la Policía y entregue su versión de los hechos.

La investigación continúa mientras familiares, amigos y habitantes del sector exigen justicia y celeridad para esclarecer este lamentable caso.