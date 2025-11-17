Hombre murió tras accidentarse en su moto entre Galerazamba y Loma de Arena, Bolívar

Cartagena

En el corregimiento de Galerazamba, jurisdicción del municipio de Santa Catalina, hay consternación por la muerte de José Armando Villegas Meléndez, un hombre residente en esa población que el pasado 9 de noviembre celebró su cumpleaños.

Según las primeras versiones, José se movilizaba en una motocicleta en la vía que conduce de Galerazamba a Loma de Arena. Por razones que aún se investigan, todo indica que habría perdido el control del vehículo y se golpeó con el pavimento.

Gravemente herido, fue trasladado en una ambulancia hacia un centro asistencial donde permaneció varias horas, sin embargo, las lesiones que sufrió producto del golpe tras la caída de su motocicleta provocaron su deceso.

Su cadáver fue trasladado a la morgue de Medicina Legal en el barrio Zaragocilla de Cartagena. A través de redes sociales, la comunidad de Galerazamba ha expresado su dolor por la muerte de José Armando y también solicitaron a la Alcaldía de Santa Catalina dotar a ese corregimiento de un centro de salud que permita atender emergencias vitales.