Felicidad de cartageneros y visitantes alcanzó niveles sobresalientes en Fiestas de Independencia

Cartagena de Indias vivió las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre edición 2025, una gran fiesta que unió a cartageneros y visitantes en una agenda llena de tradición, cultura y música, que generó un profundo impacto positivo en el bienestar emocional y social de la ciudadanía.

Así lo determinó la más reciente medición del Índice de Felicidad durante el Evento (IFE), realizada por el Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena, en alianza con la Universidad de La Guajira, la Alcaldía Mayor de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), la Gobernación de Bolívar y el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar (Icultur).

Un total de 1.468 encuestas fueron aplicadas a los asistentes de eventos realizados en la semana cumbre de las Fiestas de Independencia: Gran Desfile de la Independencia (Bando), Bolívar 1600, Festival Náutico y Bololó del Arsenal, Salsa a la Plaza, Cabildo de Getsemaní y velada de coronación del Reinado de Independencia.

De acuerdo con el análisis del Departamento de Investigaciones de la Cámara de Comercio de Cartagena y la Universidad de La Guajira, el IFE obtuvo un promedio de 9,06 sobre una escala de 10 y una mediana de 10, lo que indica que la gran mayoría de los participantes reportó niveles de felicidad y orgullo muy elevados durante las celebraciones.

Asimismo, revelaron que el 94 % de las personas encuestadas aseguró sentirse en un rango de felicidad alta (IFE > 7), mientras que solo un 3 % manifestó niveles medios y otro 3 % niveles bajos.

Sobre el IFE

El Índice de Felicidad durante el Evento (IFE) es un indicador diseñado para medir el bienestar subjetivo durante los eventos culturales, y combina tres dimensiones clave: afectiva, vinculada con emociones positivas como la alegría, el entusiasmo y el disfrute; cognitiva, asociada al orgullo de pertenecer y al sentido de identidad cultural; y social, relacionada con la percepción de unión, convivencia y cohesión entre los ciudadanos.

De acuerdo con los resultados de esta medición, las Fiestas de Independencia del 11 de Noviembre en su edición 2025 no solo fortalecieron la economía local y el turismo, sino que también generaron un impacto emocional y simbólico profundo, promoviendo la alegría colectiva, el orgullo cartagenero y la valorización del patrimonio cultural. Este desempeño convierte al evento en una de las celebraciones con mayor aporte al bienestar y la identidad social de la ciudad.