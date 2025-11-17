Delincuente armado atracó a pareja de reconocido cantante de champeta en la puerta de su casa

Cartagena

Un sujeto desconocido atracó en la puerta de su casa a Vanessa Martelo, pareja sentimental del cantante de champeta Cristian Carrasquilla, mejor conocido como ‘Criss’ del dúo ‘Criss y Ronny’.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El hecho ocurrió cuando regresaba a su vivienda en horas de la madrugada en el barrio Almirante Colón de Cartagena con sus dos hijas menores de edad, luego de compartir en la casa de una amiga en la zona norte de la ciudad.

El hecho quedó captado en varias cámaras de seguridad, donde se puede apreciar que el delincuente aborda a la mujer y con arma de fuego la intimida para que le entregara sus pertenencias, sin importar la presencia de las dos menores de edad.

“Yo me quedé ahí un ratito limpiando el carro porque estaba sucio, porque a mí no me gusta dejar el carro sucio. Saqué toda mi motetera, bajé el bolso del carro, cosa que yo nunca hago. Cuando llego a mi casa, que ya estoy abriendo el candado, veo al tipo que viene con una pistola. Cuando yo voy a entrar me coge, me quita todo, me amenaza con la pistola, no le importó que yo viniera con mis dos hijas y aun así se fue corriendo”, manifestó la afectada a través de redes sociales.

Vanessa Martelo denunció que el delincuente no se movilizaba a bordo de una motocicleta y que minutos antes del atraco estaba rondando las calles del barrio Almirante Colón.

“¿Qué tengo para decir? El tipo no estaba en moto. Tengo los videos donde el tipo está rondando aquí el barrio desde las 1 y 40 de la mañana. El tipo no solo me ha atacado a mí, el jueves atacó a una chica. Todos los días hago lo mismo: entro a mi casa, abro el candado, ¿Cómo hago? No soy flash, no me puedo volar o sea el tiempo que me demoré es lo que yo hago todos los días”, expresó.

Se conoció que el delincuente logró llevarse varias de sus pertenencias entre ellas carteras, celular y dinero en efectivo.