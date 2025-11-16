Un hombre con varios antecedentes judiciales murió en medio de una riña en el barrio El Pozón

En el barrio El Pozón, sector El Guarapero, se presentó la captura de un sujeto conocido como “Ricardo”, de 38 años, quien hirió con arma cortopunzante a Wilfrido Cabarcas Chico, de 34 años, durante una riña, falleciendo en el lugar de los hechos.

El occiso presentaba cuatro anotaciones judiciales por los de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

La inspección técnica a cadáver realizada por unidades de CTI de la Fiscalía General de la Nación.