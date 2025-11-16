Noticiero mediodía Cartagena

Cartagena

Un hombre con varios antecedentes judiciales murió en medio de una riña en el barrio El Pozón

Por este hecho fue capturado el presunto responsable con un arma cortopunzante

Un hombre con varios antecedentes judiciales murió en medio de una riña en el barrio El Pozón

En el barrio El Pozón, sector El Guarapero, se presentó la captura de un sujeto conocido como “Ricardo”, de 38 años, quien hirió con arma cortopunzante a Wilfrido Cabarcas Chico, de 34 años, durante una riña, falleciendo en el lugar de los hechos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El occiso presentaba cuatro anotaciones judiciales por los de tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar.

La inspección técnica a cadáver realizada por unidades de CTI de la Fiscalía General de la Nación.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad