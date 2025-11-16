Tablas de posiciones en cuadrangulares del Torneo: Cúcuta y Cundinamarca, con un pie en la final

Cúcuta Deportivo continúa en paso firme su intento de llegar a la final del Torneo Colombiano 2025-2, luego de vencer 1-2 a Jaguares en la fecha 4 de los cuadrangulares finales con anotaciones de Jaime Peralta (06′) y Jhonatan Agudelo (76′), pese al descuento de Camir Ceter (73′).

‘El Motilón’ es primero del grupo A con 10 puntos, tres por delante de Atlético Huila, que es su perseguidor más cercano, y el otro con posibilidades de alcanzar la final en el grupo, con dos partidos restantes. Por otra parte, Real Cundinamarca domina la cima del grupo B con 7 unidades, escoltado por Patriotas, con 4, quien además tiene el ‘punto invisible’.

El único compromiso restante de la fecha 4 cruza al ‘RC’ ante Real Cartagena en el Estadio Metropolitano de Techo, programado para el domingo 16 de noviembre a partir de las 7:30 pm.

En caso de una victoria a favor del equipo cundinamarqués, tendrá 6 puntos de ventaja y solo debería sumar un punto para sellar su participación en la final del semestre.

Tablas de posiciones en cuadrangulares del Torneo de Ascenso 2025-2

Grupo A

Pos Club Puntos PJ Diferencia de gol 1 Cúcuta 10 4 +3 2 Atlético Huila 7 4 +1 3 Jaguares 5 4 0 4 Inter de Palmira 0 4 -4

Grupo B

Pos Club Puntos PJ Diferencia de gol 1 Real Cundinamarca 7 3 +2 2 Atlético Boca Junior de Cali 4 4 -1 3 Patriotas 4 4 -1 4 Real Cartagena 3 3 0

¿Qué equipos ascienden para 2026?

Después de confirmarse el descenso de Envigado y Unión Magdalena, y el ascenso de Jaguares, por puntaje en la reclasificación, el Torneo de Ascenso busca al segundo equipo que cambará su categoría para 2026.

De acuerdo con el reglamento de Dimayor, el segundo club que ascenderá será el campeón de la ‘Gran Final’, competencia que cruza a los dos campeones del año. Si Jaguares, con su ascenso confirmado, conquista el título, el otro cupo se definirá por la tabla de reclasificación.

Próxima jornada en cuadrangulares del Torneo

Aunque la máxima autoridad del fútbol colombiano no ha confirmado las fechas y horarios de los compromisos por la fecha 5, de acuerdo con el fixture oficial, estos serán los partidos: