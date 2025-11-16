SuperGiros se unió al Desfile de Independencia 2025 en Cartagena con comparsa y tráiler

Cartagena

SuperGiros Bolívar se sumó a la celebración de las Fiestas de Independencia de Cartagena 2025 con su comparsa “Alegría que Gira”, llevando el azul de su marca al tradicional Bando.

La comercializadora de servicios participó en el desfile de Independencia con una comparsa integrada por sus colaboradores, quienes se convirtieron en los embajadores de la alegría, la cultura y el orgullo cartagenero. Además, SuperGiros contó con un tráiler, que incluyó como invitado especial a DJ Dever, a la influencer digital, La Gran Leidy y a personalidades que llenaron de ritmo y energía el recorrido por las calles de la ciudad.

“Nos llena de emoción participar una vez más en el Desfile de Independencia. Este año queremos sorprender a todos los asistentes y reafirmar que SuperGiros es una marca comprometida con la cultura, las tradiciones y la gente que nos inspira cada día”, expresó José Vergara Saltarín, jefe de Mercado y Comunicaciones de la comercializadora.

Con su comparsa y su tráiler, SuperGiros Bolívar buscó aportar alegría, cercanía y orgullo local a una de las celebraciones más emblemáticas del Caribe colombiano, fortaleciendo su vínculo con la comunidad y reafirmando su compromiso con el desarrollo cultural y social de la región.

También hace presencia a través de Prensa Festiva

SuperGiros Bolívar se unió a la celebración de las Fiestas de Independencia también patrocinando la comparsa de periodistas “Prensa Festiva”, un espacio que resalta la alegría, el talento y el compromiso de quienes informan y mantienen viva la tradición cartagenera. Este año, 30 periodistas hicieron parte del Desfile, llevando con orgullo los colores, el ritmo y el espíritu de nuestra ciudad.