Sicarios asesinaron a un joven en vía pública de Villanueva, Bolívar: ¿cómo ocurrió?

Cuando transitaba por una calle del barrio Sagrado Corazón de Jesús del municipio de Villanueva, norte de Bolívar, sicarios asesinaron a un joven de 25 años identificado como Edwin José Llamas Muriel.

Según la Policía, dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta lo abordaron y el parrillero sin mediar palabra abrió fuego contra su humanidad, acabando con su vida de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Las autoridades confirmaron que el occiso era conocido con el alias de ‘Darwin’, y presuntamente, era investigado por la venta de estupefacientes en esta población tras la muerte de una mujer apodada ‘La Mona’.

La Policía confirmó que tenía tres anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes y una por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El hoy occiso fue trasladado por familiares hacia su lugar de residencia, ubicada en el mismo sector donde ocurrieron los hechos.