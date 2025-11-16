Otro sicariato en Villanueva, Bolívar: joven fue asesinado a balazos dentro de su casa

Cartagena

Un nuevo hecho de homicidio bajo la modalidad de sicariato agudizó la ola de violencia en el municipio de Villanueva, norte de Bolívar, donde en las últimas semanas varias personas han sido asesinadas e incluso se han implementado medidas como el toque de queda para menores de edad y ley seca.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta vez la víctima fue un joven de 19 años identificado como Jesús David Muñoz Cuadro, quien fue ultimado con arma de fuego dentro de su vivienda ubicada en el barrio Chino. Según la Policía, dos sujetos desconocidos ingresaron a la residencia, acto seguido uno de ellos sacó un arma de fuego y le disparó.

Jesús David quedó gravemente herido y de inmediato sus familiares lo trasladaron al Hospital Local de Villanueva, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Como posible hipótesis, la Policía aseguró que el caso estaría relacionado presuntamente a la venta de estupefacientes y un supuesto ajuste de cuentas entre bandas delincuenciales.

El hoy occiso no presentaba anotaciones judiciales. Horas antes, otro joven de 25 años también fue asesinado por sicarios en el municipio de Villanueva cuando estaba en una calle del barrio Sagrado Corazón de Jesús.