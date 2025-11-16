Más de 21.000 personas asistieron al segundo día del Bololó del Arsenal en Cartagena

Cartagena

El segundo día del Bololó del Arsenal cerró con un balance positivo: más de 21.000 asistentes disfrutaron de una jornada llena de música, tradición y alegría, consolidando este espacio como uno de los puntos de encuentro más vibrantes de las Fiestas de Independencia.

Para garantizar una experiencia única, en la Calle del Arsenal se instalaron tres pantallas gigantes que transmitieron en vivo y en directo las presentaciones de artistas nacionales e internacionales del Festival Náutico. Cartageneros y visitantes abrazaron con entusiasmo la iniciativa, que permitió que miles de personas vivieran el encanto de La Fiesta Que Nos Une.

El Bololó también ofreció una destacada muestra gastronómica gracias a los restaurantes de la Calle del Arsenal, complementada por la presencia de marcas como Tropicana 97.5, Bavaria y Johnnie Walker, que contribuyeron a llevar esta celebración al nivel que merece la superciudad.

Luego del Festival Náutico, los asistentes disfrutaron de las presentaciones de los artistas G Black y Keivin Ce gracias al apoyo de Tropicana 97.5