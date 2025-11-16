Hospital Regional y ESE Salud Sogamoso unirán servicios en la Clínica Julio Sandoval Medina

Nueva alianza entre el Hospital Regional y la ESE Salud Sogamoso para ampliar la prestación de servicios médicos en la Clínica Julio Sandoval Medina

Sogamoso

La Secretaría de Salud de Sogamoso confirmó una nueva alianza entre el Hospital Regional y la ESE Salud Sogamoso para ampliar la prestación de servicios médicos en la Clínica Julio Sandoval Medina, que recientemente fue habilitada como sede de salud en el municipio.

La secretaria de Salud, Lucy Esperanza Rodríguez, explicó que esta articulación surge tras la gestión del alcalde y el respaldo del Ministerio de Salud. “En cumplimiento del Plan de Desarrollo, uno de los objetivos era lograr la ampliación y articulación de servicios, y por ello se suscribió un convenio interadministrativo entre el Hospital Regional y la ESE Salud Sogamoso”, señaló.

Según Rodríguez, la ESE Salud Sogamoso operará en los pisos primero, segundo y tercero de la clínica, mientras que el Hospital Regional funcionará en los pisos cuarto, quinto, sexto y séptimo. “El propósito es fortalecer la consulta externa, aumentar el número de consultorios y traer nuevas especialidades autorizadas por el departamento”, indicó.

La funcionaria también destacó que esta integración beneficiará a toda la comunidad del Valle de Sogamoso y de la provincia de La Libertad. “Estamos favoreciendo no solo a los sogamoseños, sino a toda la región que acude a nuestros servicios”, afirmó.

Sobre los trámites administrativos, precisó que ya se firmó el convenio interadministrativo y que actualmente se trabaja en el comodato para formalizar el uso de la infraestructura sin afectar la labor de los gerentes de ambas instituciones. “Aspiramos a que en noviembre se terminen de legalizar todos los documentos y que en diciembre el Hospital pueda iniciar con la consulta externa”, dijo Rodríguez.

La secretaria recalcó que este proceso será progresivo y estará sujeto al cumplimiento de los requisitos normativos. “Pedimos paciencia a la comunidad; vamos avanzando de manera responsable. Este es un modelo innovador que permitirá que dos Empresas Sociales del Estado trabajen juntas para ampliar y mejorar los servicios de salud”, concluyó.