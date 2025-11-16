Hombre fue asesinado por sicarios cuando se movilizaba en su moto en Cartagena: hay un herido

Cartagena

Como Willy Alfredo Correa Paternina fue identificado el hombre de 26 años que perdió la vida tras ser ultimado por sicarios cuando se movilizaba en una motocicleta junto a otra persona en el suroriente de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

De acuerdo con las versiones preliminares, dos sujetos que iban en otro vehículo similar los interceptaron en el callejón Yánez del sector Ricaurte en el barrio Olaya Herrera en horas de la madrugada. Todo indica que el parrillero sacó un arma de fuego y les disparó en repetidas ocasiones.

Willy Alfredo Correa Paternina perdió la vida ante la gravedad de los impactos que recibió, mientras que su acompañante cuya identidad no fue revelada, tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Las autoridades confirmaron que esta persona tiene dos anotaciones judiciales como indiciado por el delito de hurto. Hasta el momento se desconocen los móviles, pero todo apuntaría a un presunto ajuste de cuentas.