Habrán elecciones presidenciales y legislativas en Haití después de 10 años

El Consejo Electoral Provisional (CEP) presentó al Consejo Presidencial de Transición (CPT) el calendario electoral de Haití para el 2026, año en el que celebrarán elecciones presidenciales y legislativas después de casi una década de los últimos comicios.

Estas elecciones serán el 30 de agosto de 2026. Una segunda vuelta presidencial, a la par de los comicios locales, deberían celebrarse el 6 de diciembre del mismo año. Se espera el posicionamiento de nuevas autoridades en el país centroamericano a partir del 20 de enero de 2027.

La campaña electoral comenzará el 15 de marzo y tendrá fin el 29 de agosto de 2026, mientras que los resultados de la primera vuelta serán publicados el 3 de octubre.

Cabe mencionar que el CPT, formado en 2024, había previsto en principio la celebración de elecciones durante el año en curso para dotar al país de presidente, senadores, diputados y alcaldes.

Sin embargo, Haití cumplió el pasado 7 de febrero cuatro años sin un Gobierno electo en las urnas, en medio de una grave crisis, marcada por el deterioro de las condiciones humanitarias y de seguridad, y la inseguridad alimentaria.

Una década sin elecciones en Haití

Las últimas elecciones celebradas en Haití tuvieron lugar entre 2015 y 2016, durante un período de transición, que terminó con la elección de Jovenel Moïse, asesinado el 7 de julio de 2020 por mercenarios colombianos. Cinco meses antes el Consejo Superior Judicial de Haití puso fin a su mandato.

La culminación de la Administración de Moïse tuvo lugar en medio de manifestaciones de la oposición para que dimitiera dado que aseguraban que su Gobierno ya había terminado, mientras que el mandatario argumentaba que su gestión concluía en 2022 con base a sus interpretaciones de la Constitución.

Haití enfrenta desde hace años una severa crisis en todos los órdenes, en particular en los altísimos niveles de inseguridad.

Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas en Haití desde el inicio de 2022, y más de 4.000 de esos homicidios ocurrieron en el primer semestre del año, de acuerdo con información oficial.