Familiares de colombianos presos en Venezuela harán plantón por su liberación

Platón por la libertad de los colombianos en Venezuela. / Foto: Cortesía.

Cúcuta.

Este martes 18 de noviembre, los familiares de los colombianos que continúan recluidos en cárceles de Venezuela realizarán un plantón pacífico en el puente internacional Simón Bolívar para exigir avances reales en la liberación de sus seres queridos.

La jornada fue confirmada por Lorena Espitia, hermana de Arley Espitia, uno de los connacionales que permanece detenido desde hace 14 meses en ese país.

La angustia de estas familias ha ido en aumento desde el pasado 24 de octubre, cuando 17 colombianos fueron entregados a las autoridades nacionales.

Ese día, asegura Espitia, se anunció una segunda fase de liberaciones que debía ejecutarse la semana siguiente, pero nunca ocurrió.

Desde entonces, no han recibido explicaciones sobre por qué unos recuperaron la libertad y otros no.

“Han sido días demasiado difíciles. No sabemos por qué salieron unos y por qué nuestros familiares siguen allá. La Cancillería nos dice que siguen gestionando, pero no hay claridad. La incertidumbre es terrible”, aseguró Espitia en diálogo con Caracol Radio.

La familia de Arley insiste en que su detención es injusta. Venezuela lo acusa de terrorismo y de ser reclutador de paramilitares, señalamientos que ellos rechazan tajantemente. “Mi hermano es campesino. Nunca prestó servicio militar. Somos gente humilde, trabajadora. Esos cargos son falsos”, afirmó.

El plantón del martes busca llamar nuevamente la atención de los gobiernos de Colombia y Venezuela.

Los familiares recuerdan que la protesta anterior, realizada meses atrás, antecedió la liberación de los 17 connacionales y esperan que esta vez ocurra lo mismo.

“Queremos ver avances. Queremos que llegue también el día en que nuestros familiares sean libres. Esa es nuestra única petición”, dijo Espitia.

Según las familias, más de 22 colombianos siguen privados de la libertad en diferentes centros penitenciarios venezolanos.

Al menos 12 de ellos estarían en la cárcel Rodeo I, mientras los demás permanecen distribuidos en otras penitenciarías.

Los allegados insisten en que no abandonarán su lucha hasta que todos regresen a casa. Este martes, a las 8:00 de la mañana, esperan que la movilización logre presionar respuestas y acelerar el proceso, que ya completa semanas sin ningún avance visible.