Exministro pide al Gobierno ley de competencias para activar el Sistema General de Participaciones

El exministro Juan Fernando Cristo urgió al Gobierno Nacional a presentar cuanto antes la ley de competencias, requisito indispensable para que el nuevo Sistema General de Participaciones (SGP) pueda comenzar a operar y garantizar una distribución más justa de los recursos hacia los territorios.

Cristo advirtió que, mientras no se defina con claridad qué funciones y responsabilidades asumirá cada nivel de gobierno, el país seguirá atrapado en un modelo centralista que impide a los alcaldes responder a problemas básicos como el acceso al agua potable, la pavimentación de vías, el mantenimiento de escuelas o el adecuado funcionamiento de hospitales locales.

“El Gobierno debe presentar ya la ley de competencias para que el SGP pueda regir plenamente. Sin esa norma, la autonomía territorial seguirá siendo un discurso vacío”, afirmó. Según explicó, alcaldes de municipios pequeños continúan enfrentando inviabilidad fiscal y, en algunos casos, deben incluso cubrir gastos con su propio salario debido a la falta de recursos estructurales.

El exministro insistió en que el país no puede seguir postergando una reforma que considera “la más importante desde la de 1968”, pues la centralización actual mantiene a amplias regiones en un ciclo de rezago y desigualdad. Señaló que concentrar el desarrollo en pocas zonas como Bogotá, Antioquia, Valle o parte del centro del país limita el crecimiento económico nacional y profundiza las brechas territoriales.

Cristo también desmintió la idea de que los recursos públicos “se pierden en el camino”, señalando que la falta de fondos suficientes sumada a la corrupción que existe en todos los niveles del Estado ha sido utilizada como excusa para no avanzar en cambios estructurales. “Si no hay autonomía real, los problemas de la gente no se van a resolver”, aseguró.

Finalmente recordó que, por su tamaño y población, Colombia no puede seguir administrándose desde una sola capital. Por ello, reiteró que el Gobierno debe radicar de inmediato la ley de competencias para que el nuevo SGP comience a regir y los territorios cuenten con los recursos y responsabilidades que les permitan responder eficazmente a las necesidades de sus comunidades.